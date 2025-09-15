Η Μαρία Σάκκαρη έχασε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη

Μετά τη μεγάλη άνοδο από τις νίκες της στο US Open, η Μαρία Σάκκαρη υποχώρησε ελάχιστα στο live ranking της WTA και είναι πλέον στην 56η θέση της παγκόσμια κατάταξης, με 1.091 βαθμούς.

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε μία θέση με βάση τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αθλητριών της WTA, αλλά και τον δικό της αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Γουαδαλαχάρα. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει πάντως την ευκαιρία να συνεχίσει να ανεβαίνει στην παγκόσμια κατάταξη, αφού πέρυσι στο ίδιο διάστημα ήταν εκτός με τραυματισμό και έτσι δεν έχει να… υπερασπιστεί βαθμούς.

Όσον αφορά την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, η νικήτρια του US Open, Αρίνα Σαμπαλένκα, παραμένει με διαφορά στην πρώτη θέση, με την Ίγκα Σφιόντεκ και την Κόκο Γκοφ να συμπληρώνουν την πρώτη 3άδα.

Η παγκόσμια κατάταξη στο τένις γυναικών

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 11.225 βαθμοί

2. Ιγκα Σφιόντεκ(Πολωνία) 7.933

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.874

4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.159

5. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.793

6. Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.579

7. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 4.383

8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.006

9. Κινγουέν Ζενγκ (Κίνα) 4.003

10. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 3.833

———————————————

56. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.091