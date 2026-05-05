ΑΕΚ – Ολυμπιακός 29-36: Οι Πειραιώτες απάντησαν στο μπρέικ και έκαναν το 1-1 στους τελικούς της Handball Premier

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο κλειστό του Καματερού και κέρδισε 29-36 την ΑΕΚ για να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς της Hanball Premier. Η Ένωση είχε κερδίσει το πρώτο ματς της σειράς.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην ΑΕΚ να αντιδράσει. Ο Ολυμπιακός επέβαλε το ρυθμό του και κατάφερε να πάρει διαφορά έξι γκολ στο πρώτο μέρος, που ολοκληρώθηκε 12-18.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε μέχρι και το τέλος του αγώνα. Οι Πειραιώτες είχαν διαφορά ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της επανάληψης και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 29-36 για να στείλουν τη σειρά στην ισορροπία στο τρίτο ματς στην έδρα τους.

Ο Κανέτε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα για τον Ολυμπιακό με 10 γκολ, ενώ ο Σλίσκοβιτς έβαλε 8. Για την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Κουκουλάς με 10 τέρματα.

Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί μετά τις 17 Μαΐου λόγω υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας.

Δίλεπτες: 2-3.

Πέναλτι: 2-3.

Πεντάλεπτα: 3-2, 4-5, 5-7, 8-10, 9-16, 12-18 (ημχ.) 13-22, 17-25, 20-28, 24-30, 26-33, 29-36.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 2, Μπούτος, Παναγιώτου 3, Μπάρος 1, Ραντόισιτς, Περίν, Αντωνιάδης, Τοριάνι 4, Κουκουλάς 10, Γκαρέν 3, Κολοβός, Τουρέ 3, Πεϊσότο 1, Στούμπερ 2, Ριμπέτ, Ματέους.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο, Εσκαλόνα, Κουν, Βίντα 1, Τζίμπουλας 2, Παπάζογλου 6, Παπαντωνόπουλος, Κανετέ 10, Κανδύλας 1, Σλίσκοβιτς 8, Τσαναξίδης, Ίβιτς, Σουργκιέλ 1, Μάνθος 3, Μιχαηλίδης 2, Σάββας 1, Πασσιάς 1.