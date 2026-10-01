Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην Στορμ Χάντερ στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Κίνας

Η Ελληνίδα τενίστρια έχει περάσει αυτόματα στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο US Open/ EPA
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Η Μαρία Σάκκαρη έχει ήδη προκριθεί με μπάι στο δεύτερο γύρο του 1000αριού της Κίνας και πλέον ξέρει την αντίπαλο με την οποία θα αναμετρηθεί στην πρεμιέρα της στο τουρνουά.

Η Αυστραλή Στορμ Χάντερ (νο. 182 στον κόσμο) είναι σπουδαία παίκτρια στο διπλό και κέρδισε εύκολα 2-0 τη Γιου Τζιν Λιν για να κλείσει ραντεβού με τη Μαρία Σάκκαρη στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Κίνας. Η Ελληνίδα τενίστρια έχει μία νίκη στη μοναδική αναμέτρηση ανάμεσά τους και ευελπιστεί ότι θα κάνει το 2/2 για να συνεχίσει στο τουρνουά.

Ο αγώνας ανάμεσα στη Σάκκαρη και τη Χάντερ θα γίνει το Σάββατο (03/10/26) στο Πεκίνο και η νικήτρια εκτός απροόπτου θα πέσει πάνω στην Ελίνα Σβιτολίνα (νο. 6 του ταμπλό).

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Αθλητικά
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