Η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην Στορμ Χάντερ στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Κίνας

Η Μαρία Σάκκαρη έχει ήδη προκριθεί με μπάι στο δεύτερο γύρο του 1000αριού της Κίνας και πλέον ξέρει την αντίπαλο με την οποία θα αναμετρηθεί στην πρεμιέρα της στο τουρνουά.

Η Αυστραλή Στορμ Χάντερ (νο. 182 στον κόσμο) είναι σπουδαία παίκτρια στο διπλό και κέρδισε εύκολα 2-0 τη Γιου Τζιν Λιν για να κλείσει ραντεβού με τη Μαρία Σάκκαρη στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Κίνας. Η Ελληνίδα τενίστρια έχει μία νίκη στη μοναδική αναμέτρηση ανάμεσά τους και ευελπιστεί ότι θα κάνει το 2/2 για να συνεχίσει στο τουρνουά.

Ο αγώνας ανάμεσα στη Σάκκαρη και τη Χάντερ θα γίνει το Σάββατο (03/10/26) στο Πεκίνο και η νικήτρια εκτός απροόπτου θα πέσει πάνω στην Ελίνα Σβιτολίνα (νο. 6 του ταμπλό).