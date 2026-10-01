Κριστιάνο Ρονάλντο: Οι Ζεσούς και Προένσα «κυνήγησαν» μέχρι το αεροδρόμιο τον Πορτογάλο – Οι αντιδράσεις του κόσμου κατά του CR7

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την προπόνηση και στη συνέχεια από την αποστολή της Πορτογαλίας για το Nations League και η Marca δίνει νέες διαστάσεις στο σίριαλ που έχει δημιουργηθεί.

Η Marca ανέφερε πως ο προπονητής της Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, «κυνήγησαν» μέχρι το αεροδρόμιο τον Κριστιάνο Ρονάλντο με στόχο να τον μεταπείσουν, με τον ίδιο να μην αλλάζει στάση και να αποχωρεί με το ιδιωτικό του αεροπλάνο για τη Μαδρίτη.

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Η απόφαση του Ζεσούς να αφήσει στον πάγκο τον Ρονάλντο σε όλο το ματς με τη Νορβηγία έφερε ένα μπαράζ εξελίξεων με τον Πορτογάλο να αποχωρεί από την αποστολή και την O’ Jogo να αναφέρει ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά.

Οι αντιδράσεις των Πορτογάλων κατά του Κριστιάνο Ρονάλντο

Οι Πορτογάλοι οπαδοί δεν έχουν πάρει με καλό μάτι την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο και στα social media έχουν ταχθεί υπέρ του Ζόρζε Ζεσούς και εναντίον του Πορτογάλου σταρ.

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση ο CR7 και η αποχώρησή του έκανε τον κόσμο να τονίζει ότι γύρισε την πλάτη του στην ομάδα και στο λαό της χώεας.

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«Ο CR7 δεν είναι πάνω από την εθνική ομάδα», είναι το μήνυμα που κυριαρχεί στα social media, όπως και το «πρέπει να στηρίξουμε τον Ζόρζε Ζέσους, ο οποίος απλώς κάνει τη δουλειά του και μέχρι στιγμής δεν έχει αποτύχει».

«Ήρθε η ώρα να φύγεις… Θα έπρεπε να το είχες κάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο… Ποιος ξέρει, μπορεί να είχαμε τα πάει καλύτερα χωρίς εσένα. Αντίο… και για πάντα. Ευχαριστούμε για όσα μας έδωσες… αλλά τελείωσε… όπως όλα στη ζωή… ο χρόνος σου τελείωσε… τώρα είναι η ώρα των άλλων», ανέφερε ένας άλλος Πορτογάλος φίλαθλος.

«Εγκατέλειψε και γύρισε την πλάτη του στην εθνική ομάδα, στον πορτογαλικό λαό και στην Πορτογαλία, επομένως δεν πρέπει να επιστρέψει ποτέ!» συμπλήρωσε ένας από τους σχολιαστές στην A’ Bola.

Στα σχόλια κατά του Ρονάλντο δε λείπουν και οι καυστικές τοποθετήσεις για την εμφάνισή του. «Ο Ρονάλντο έχει ένα δίκιο· 30 λεπτά προθέρμανσης μπορούν να λιώσουν το μπότοξ».

Η αντίδραση της αδερφής του Κριστιάνο Ρονάλντο

Η Έλμα Αβέιρο, αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ένα story στο instagram για να δείξει την αντίθεσή της σε όσα κυκλοφορούν για τον αδερφό της, αλλά και για τις αποφάσεις που παίρνοντας στην Εθνική Πορτογαλίας.