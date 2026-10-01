Ο Γιούργκεν Κλοπ αποστόμωσε όσους έκαναν ρατσιστικές επιθέσεις κατά της Εθνικής Γερμανίας

Η Εθνική Γερμανίας έχει μαζέψει μόλις ένα βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του Nations League υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ και αυτό έφερε ρατσιστικές επιθέσεις ενάντια στους ποδοσφαιριστές.

Η ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα έδωσε την ευκαιρία σε ανθρώπους με ακραίες ιδεολογίες να εμφανιστούν και να διοχετεύσουν το μίσος τους ενάντια στους παίκτες με αρκετά ρατσιστικά σχόλια, τα οποία σχολίασε με αποστομωτικό τρόπο ο Γιούργκεν Κλοπ.

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«Δεν είναι αρκετά γερμανική» και «δεν είναι αρκετά λευκή», ήταν μερικά από τα σχόλια στα social media, που έφεραν την απάντηση του Γερμανού προπονητή, πριν το ματς με τη Σερβία (01/10/26, 21:45).

«Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχω καθόλου χρόνο για ανοησίες, ούτε στην πραγματική ζωή ούτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας είναι ότι ο καθένας μπορεί να εκφράζει την άποψή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο κόσμος λέει ασυναρτησίες, είναι τρέλα. Η ομάδα μας είναι όσο ενωμένη γίνεται. Ο κόσμος θα μπορούσε να μάθει ένα-δυο πράγματα από τα αποδυτήρια μιας αθλητικής ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλοπ.