Αθλητικά

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Με τον Ζοτς ούτε καν φαντάζονται να δημιουργήσουν πρόβλημα»

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με ανάρτηση στο instagram
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στην έναρξη της Euroleague κερδίζοντας πειστικά και τη Βιλερμπάν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να αποθεώσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με ανάρτηση στα social media.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού θέλησε να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέροντας ότι πλέον οι πράσινοι έχουν τον καλύτερο σε ό,τι αφορά το μπάσκετ και πως δεν πρόκειται κανείς να τους δημιουργήσει προβλήματα.

«Με Ζοτς δεν έχεις απλά σε τακτική τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε διαχείριση αστέρων τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε μετάδοση ψυχολογίας τον καλύτερο, δεν έχεις σε οτιδήποτε ακουμπά το μπάσκετ τον καλύτερο.

Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Έχεις αυτόν που ούτε καν φαντάζονται τα διάφορα ποντίκια να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί με δύο λέξεις σας γ@@@ει όλους!», έγραψε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού.

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Αθλητικά
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