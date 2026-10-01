Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Με τον Ζοτς ούτε καν φαντάζονται να δημιουργήσουν πρόβλημα»

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στην έναρξη της Euroleague κερδίζοντας πειστικά και τη Βιλερμπάν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να αποθεώσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με ανάρτηση στα social media.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού θέλησε να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέροντας ότι πλέον οι πράσινοι έχουν τον καλύτερο σε ό,τι αφορά το μπάσκετ και πως δεν πρόκειται κανείς να τους δημιουργήσει προβλήματα.

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«Με Ζοτς δεν έχεις απλά σε τακτική τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε διαχείριση αστέρων τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε μετάδοση ψυχολογίας τον καλύτερο, δεν έχεις σε οτιδήποτε ακουμπά το μπάσκετ τον καλύτερο.