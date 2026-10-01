Αθλητικά

Ελλάδα – Ολλανδία: Η Εθνική ποδοσφαίρου ψάχνει νέο θρίαμβο στην κατάμεστη Τούμπα κόντρα στους «Οράνιε»

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει κάνει ήδη το 2/2 στο Nations League και θέλει νέο θετικό αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη
Ο Κουρμπέλης
Nations League, 3η αγωνιστική
21:45, Newsit.gr, Alpha
Ο Κουρμπέλης πανηγυρίζει το γκολ του με τη Γερμανία/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία (01/10/26, 21:45, Newsit.gr, Alpha) για την 3η αγωνιστική του Β’ ομίλου της League A του Nations League.

Με την ψυχολογία να είναι στα ουράνια η Εθνική ποδοσφαίρου θα φιλοξενήσει στην κατάμεστη Τούμπα την Ολλανδία με στόχο να καταφέρει να πάρει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα στο Nations League, μετά τα δύο επικά διπλά κόντρα σε Σερβία και Γερμανία.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δείχνει να είναι σε «τρελή» φόρμα και πως το Nations League είναι η διοργάνωσή της και θέλει να το αποδείξει και στην Ολλανδία για να κάνει το 3/3 ή να παραμείνει αήττητη στον όμιλό της, στον οποίο βρίσκεται στην 1η θέση με έξι βαθμούς.

Η «γαλανόλευκη» έχασε και τον Βαγιαννίδη και πλέον και με την απουσία του Ρότα, στο δεξί άκρο της άμυνας θα πορευτεί με τον Σάλιακα και τον Τσάπρα, που κλήθηκε για πρώτη φορά εκτάκτως.

Για την Ολλανδία του Τσάβι, η οποία προέρχεται από νίκη με 2-1 στη Σερβία και ισοπαλία με 1-1 κόντρα στη Γερμανία, θα απουσιάζει ο Χάκπο που τραυματίστηκε στο Βελιγράδι, αλλά και ο βασικός κεντρικός αμυντικός Φαν Χέκε. Νοκ άουτ είναι επίσης οι Ντε Γιονγκ, Μάλεν και Κλάιφερτ.

Διαιτητής στην Τούμπα θα είναι ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα, με βοηθούς τους Τζόρτζο Περέτι και Τζουζέπε Περότι. Στο VAR θα είναι ο Ντανιέλε Τσίφι και ο Βαλέριο Μαρίνι.

Οι πιθανές συνθέσεις των δύο ομάδων

Ελλάδα: Τζολάκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (Ανδρούτσος), Ζαφείρης, Καρέτσας, Τζόλης, Κωστούλας (Τετέι), Παυλίδης.

Ολλανδία: Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Ακέ, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φέερμαν, Χραφενμπερχ, Ράιντερς, Σάμερβιλ, Φαν Μπόμελ, Μέερντικ.

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