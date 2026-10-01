Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με ανατροπή 2-1 τον Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι και προκρίθηκε στους «16» του Japan Open

Ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει στο 500άρι της Ιαπωνίας
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο US Open/ REUTERS/Jeenah Moon
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) τον Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι και εξασφάλισε εισιτήριο για τους «16» του τουρνουά της Ιαπωνίας.

Ο αγώνας δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην Ιαπωνία, καθώς έχασε το πρώτο σέρβις γκέιμ του και έδωσε την ευκαιρία στον Αργεντινό τενίστα να κάνει το 1-0 στο ματς κερδίζοντας 6-3 και εκμεταλλευόμενος τις προβληματικές επιστροφές του Έλληνα αθλητή.

Ο Τσιτσιπάς έβγαλε αντίδραση και στο δεύτερο σετ βρέθηκε να κερδίζει 3-0 και χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα στο σερβίς του ισοφάρισε σε 1-1, παίρνοντας το σετ με 6-3.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στο τρίτο σετ, αφού ο Έλληνας τενίστας είχε την υπεροχή και κατάφερε να κερδίσει 6-4 για να προκριθεί στους «16» του Japan Open.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο, Βαλεντέν Βασερό (νο. 18 της παγκόσμιας κατάταξης), με τους δύο να κοντράρονται για πρώτη φορά στο tour.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
229
181
174
141
135
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo