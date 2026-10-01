Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με ανατροπή 2-1 τον Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι και προκρίθηκε στους «16» του Japan Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) τον Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι και εξασφάλισε εισιτήριο για τους «16» του τουρνουά της Ιαπωνίας.

Ο αγώνας δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην Ιαπωνία, καθώς έχασε το πρώτο σέρβις γκέιμ του και έδωσε την ευκαιρία στον Αργεντινό τενίστα να κάνει το 1-0 στο ματς κερδίζοντας 6-3 και εκμεταλλευόμενος τις προβληματικές επιστροφές του Έλληνα αθλητή.

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Ο Τσιτσιπάς έβγαλε αντίδραση και στο δεύτερο σετ βρέθηκε να κερδίζει 3-0 και χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα στο σερβίς του ισοφάρισε σε 1-1, παίρνοντας το σετ με 6-3.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στο τρίτο σετ, αφού ο Έλληνας τενίστας είχε την υπεροχή και κατάφερε να κερδίσει 6-4 για να προκριθεί στους «16» του Japan Open.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Μονεγάσκο, Βαλεντέν Βασερό (νο. 18 της παγκόσμιας κατάταξης), με τους δύο να κοντράρονται για πρώτη φορά στο tour.