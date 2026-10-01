Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Για το τρίτο διπλό οι πρωταθλητές Ευρώπης στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τη Βίρτους Μπολόνια (01/10/26, 21:30, Newsit.gr, Novasports Prime) για την 3η αγωνιστική της Euroleague και θα ψάξει το τρίτο του διπλό.

Μετά τις δύο νίκες στις έδρες των Μπασκόνια και Ζαλγκίρις ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία με στόχο το 3/3 εκτός έδρας, αλλά και συνολικά στη Euroleague τη φετινή σεζόν.

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Η Βίρτους Μπολόνια προέρχεται από δύο ήττες στη διοργάνωση από Φενερμπαχτσέ και Αρμάνι Μιλάνο και θέλει να κάνει το πρώτο θετικό της αποτέλεσμα ενάντια στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που βρίσκεται σε καλή φόρμα για την εποχή.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να μην στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ κανονικά θα αγωνιστεί ο Κόρι Τζόσεφ, που έχασε το ματς με τη Ζαλγκίρις, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Η συμμετοχή του Κέβιν Κοκίλα αποτελεί ερωτηματικό για τους Ιταλούς.

Οι Πειραιώτες από το 2000 και έπειτα έχουν 11 νίκες σε 12 ματς με τους Ιταλούς, με τη μοναδική του ήττα να είναι το 2023. Αυτή τη στιγμή «τρέχει» ένα νικηφόρο σερί 5-0.

Διαιτητές της αναμέτρησης στην Μπολόνια θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία) και Ντένις Χάτζιτς (Κροατία).