Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-1 την Ασλίν Κρούγκερ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του WTA 1000 στο Πεκίνο

Προχώρησε στην επόμενη φάση η Ελληνίδα τενίστρια
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο US Open/ /REUTERS/Eduardo Munoz

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 7-5) της Ασλίν Κρούγκερ και θα βρεθεί στην επόμενη φάση του WTA 1000 που διεξάγεται στο Πεκίνο.

Το παιχνίδι ήταν «κλειστό» σε όλη τη διάρκειά του με καμία από τις δύο τενίστριες να μην παίρνει μεγάλη διαφορά σε κανένα από τα τρία σετ. Η Μαρία Σάκκαρη, όμως έκανε σημαντικό break στο τρίτο σετ και κρατώντας το σερβίς της στη συνέχεια κέρδισε την Κρούγκερ στο τουρνουά του Πεκίνο, που είναι στο νούμερο 45 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι δύο τους αντιμετώπισαν για πρώτη φορά η μία την άλλη και η Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί τις μεταξύ τους μονομαχίες. Στο δεύτερο γύρο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αγωνιστεί κόντρα στην Λέιλα Φερνάντεζ για την πρόκριση στις 32 καλύτερες αθλήτριες της διοργάνωσης.

