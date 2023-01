Η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη σκυτάλη από τον Στέφανο Τσιτσιπά, επικράτησε της Πέτρα Μάρτιτς με 2-0 σετ και έδωσε το προβάδισμα (2-1) στην Ελλάδα κόντρα στην Κροατία στο United cup.

Η Εθνική Ελλάδας έδωσε συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις στο United Cup, με τη Μαρία Σάκκαρη να επικρατεί της Πέτρα Μάρτιτς με 2-0 σετ (6-3, 6-3) και να κάνει το 2-1 για τη γαλανόλευκη κόντρα στην Κροατία.

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε δυνατά και στα δύο σετ κόντρα στη Μάρτιτς, κατάφερε να σπάσει το σερβίς της και να φτάσει με σχετική άνεση στη νίκη, δίνοντας έναν ακόμα σημαντικό βαθμό στη χώρα μας.

Πλέον η ελληνική ομάδα απέχει μία νίκη από τα ημιτελικά του United Cup, την οποία μπορεί να φέρει ο Στέφανος Σακκελαρίδης κόντρα στον Μπόρνα Γκόγιο.

