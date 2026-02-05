Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη στο κυρίως ταμπλό της Ντόχα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα προσπαθήσει να προχωρήσει στη διοργάνωση, προκειμένου να κερδίσει βαθμούς
Η Μαρία Σάκκαρη εκμεταλλεύτηκε τις πολλές αποσύρσεις και βρήκε μία θέση στο κυρίως ταμπλό του WTA 1000 της Ντόχα (8-14/2).

Με το ranking που είχε η Μαρία Σάκκαρη, δεν μπορούσε να μπει απευθείας στη διοργάνωση, ωστόσο δέκα παίκτριες που βρισκόντουσαν πιο ψηλά από την Ελληνίδα τενίστρια απέσυραν τη συμμετοχή τους.

 Ήταν αναμενόμενο καθώς φέτος το τουρνουά ξεκινάει μόλις μία εβδομάδα μετά το Australian Open.

Στο πρώτο 1000αρι της σεζόν επέλεξε να μην κατέβει η Αρίνα Σαμπαλένκα, ωστόσο στο Κατάρ θα βρίσκονται κανονικά η Ίγκα Σβιόντεκ, η Κόκο Γκοφ, αλλά και η θριαμβεύτρια της Μελβούρνης Έλενα Ριμπάκινα.

