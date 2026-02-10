Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Βαρβάρα Γκρατσέβα στη φάση των «16» του τουρνουά της Ντόχας

Η Μαρία Σάκκαρη έχει ξεκινήσει δυνατά στο 1000άρι τουρνουά της Ντόχας του Κατάρ και βρίσκεται ήδη στη φάση των “16”, όπου και θα αντιμετωπίσει την Βαρβάρα Γκρατσέβα για μία θέση στα προημιτελικά.

Η Βαρβάρα Γκρατσέβα έκανε την έκπληξη και επικράτησε μετά από μεγάλη “μάχη”, με 2-1 σετ (6-2, 2-5, 7-5) της Λίντα Νόσκοβα (Νο12 στην παγκόσμια κατάταξη), για να πάρει το “εισιτήριο” για τον επόμενο γύρο του τουρνουά της Ντόχας, όπου και περιμένει η Μαρία Σάκκαρη.

Οι δύο τενίστριες θα “μονομαχήσουν” για τέταρτη φορά στην καριέρα τους, με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να έχει το προβάδισμα με 2-1 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Η νικήτρια στη Ντόχα όμως θα βρει -πιθανότατα- στη συνέχεια απέναντί της, το φαβορί για τον τίτλο, την Ίγκα Σφιόντεκ.