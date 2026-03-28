Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο γύρο του Τσάρλστον με πιθανή αντίπαλο την Πάουλα Μπαντόσα

Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε χωρίς αγώνα από τον πρώτο γύρο του τουρνουά του Τσάρλστον και πλέον θα κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο γύρο, με πιθανή αντίπαλο την Πάουλα Μπαντόσα.

Έχοντας ανέβει τον τελευταίο καιρό στην παγκόσμια κατάταξη, η Μαρία Σάκκαρη είναι το Νο1 στο ταμπλό του Τσάρλστον και έτσι θα “γλιτώσει” έναν αγώνα, περιμένοντας την Πάουλα Μπαντόσα στο δεύτερο γύρο.

Η Ισπανίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει παίκτρια από τα προκριματικά στη δική της πρεμιέρα στο “500άρι” τουρνουά της WTA και αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση, θα βρεθεί απέναντι από την κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια.