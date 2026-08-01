Η ΑΕΚ είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλις

Ο Μίλαν Βιτάλις είναι σύμφωνα με ουγγρικά Μέσα ο εκλεκτός της ΑΕΚ για την ενίσχυση στα κεντρικά χαφ.

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της πρωταθλήτριας Ουγγαρίας ΕΤΟ θα είναι εκτός απροόπτου παίκτης της ΑΕΚ από τη νέα σεζόν με την Ένωση να βγάζει ένα ποσό κοντά στα 2.500.000 ευρώ από τα ταμεία της για να τον αποκτήσει.

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Ο Ούγγρος διεθνής μέσος έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και όντας μόλις 24ων ετών είναι ένας ποδοσφαιριστής με προοπτική και για το παρόν και για το μέλλον των κιτρινόμαυρων.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική του ομάδα και έχει καταφέρει να κάνει ήδη 8 συμμετοχές.

Αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ δε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι οφ του Champions League μιας και έχει ήδη παίξει στην Ευρώπη με την ΕΤΟ, που ξεκίνησε το ταξίδι της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση από τον πρώτο προκριματικό.