Η Μπενφίκα ξέκοψε τα «σενάρια» για τον Βαγγέλη Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεκίνησε “καυτός” και τη νέα σεζόν με την Μπενφίκα και μετά το “καρέ” των γκολ του στο Europa League, “φούντωσαν” τα σενάρια για μετεγγραφή του σε κορυφαίο πρωτάθλημα.

Ακόμη και η Μπαρτσελόνα εμφανίζεται να εξετάζει την περίπτωσή του για το κενό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αλλά η Μπενφίκα ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να πουλήσει τον Βαγγέλη Παυλίδη το φετινό καλοκαίρι.

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Ο Έλληνας στράικερ, που έγραψε ιστορία για την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του με τους “αετούς” της Λισαβόνας και σύμφωνα με τα πορτογαλικά Μέσα, μόνο αν κάποια ομάδα πληρώσει αυτό το ποσό, θα τον πάρει από την Μπενφίκα.

Όσο ο Βαγγέλης Παυλίδης παραμένει όμως πρώτο θέμα στην Πορτογαλία και “ακούγεται” με τα γκολ του στην Ευρώπη, η “πίεση” στην ομάδα του θα αυξάνεται για τη μετεγγραφή του, το επόμενο διάστημα και ενώ ξεκινούν σιγά σιγά τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.