Η Μαρσέιγ κινδυνεύει με ευρωπαϊκό αποκλεισμό έχοντας τεράστιες οικονομικές ζημιές, την Τρίτη ο φάκελός της στην UEFA

Αντιμέτωπη με βαριές κυρώσεις, ακόμη και με αποκλεισμό από το Europa League της ερχόμενης σεζόν, φαίνεται πως βρίσκεται η Μαρσέιγ, με την UEFA να εξετάσει την Τρίτη (02.06.2026) το φάκελο της γαλλικής ομάδας και την δύσκολη οικονομική της κατάσταση.

Σύμφωνα με την “Equipe”, σε περίπτωση που η UEFA δεν δει με επιείκεια την περίπτωση της Μαρσέιγ, λόγω της γενικότερης κρίσης που πλήττει τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο γαλλικό ποδόσφαιρο, τότε οι “Φωκαείς” αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο αποκλεισμού από το προσεχές Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γαλλική ομάδα αδυνατεί να συμμορφωθεί με τη “συμφωνία διακανονισμού” που είχε υπογράψει με την UEFA το 2022, όταν της είχε επιβληθεί ένα ήπιο πρόστιμο ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση των κανονισμών βιωσιμότητας.

Παρά τη δέσμευσή της να εξισορροπήσει τα οικονομικά της μεγέθη, οι προσπάθειες περιορισμού των ελλειμμάτων απέτυχαν, με τις ζημιές να παρουσιάζουν σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Βάσει των επίσημων στοιχείων της γαλλικής οικονομικής εποπτικής αρχής (DNCG), η Μαρσέιγ έχει συσσωρεύσει καθαρές ζημιές ύψους 157 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία τριετία.

L’OM MENACÉ D’EXCLUSION DE LA LIGUE EUROPA PAR L’UEFA !



Marseille traverse une crise financière majeure après avoir cumulé près de 157 M€ de pertes nettes sur les 3 dernières saisons.



En ne respectant pas son accord de règlement signé en 2022, le club phocéen… pic.twitter.com/4054EjF3Id — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 1, 2026

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα που ανήλθε σε 12,7 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν 2022/23, αυξήθηκε στα 39,1 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2023/24, προτού εκτοξευθεί στα 105 εκατομμύρια ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2024/25, γεγονός που καθιστά τη θέση του συλλόγου εξαιρετικά δυσχερή ενόψει της αυριανής ακρόασης.