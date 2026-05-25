Αθλητικά

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών, σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού και της Εθνικής ποδοσφαίρου
Παρασκευάς Άντζας
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (25.05.2026) το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο παλαίμαχος αμυντικός του Ολυμπιακού, Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας (25.05.2026) σε ηλικία 49 ετών.

Ο Παρασκευάς Άντζας αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς της γενιάς του, παίζοντας πέρα από στόπερ και ως αμυντικό χαφ, αγωνιζόμενος σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας.

Με τους Πειραιώτες κατέκτησε 7 πρωταθλήξματα και 3 Κύπελλα Ελλάδας. Παράλληλα, ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, τη φανέλα της οποίας φόρεσε σε 26 αναμετρήσεις.

Τα τελευταία χρόνια ο Άντζας πάλευε με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθηλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η καριέρα του παλαίμαχου αμυντικού

Ο Παρασκευάς Άντζας γεννήθηκε στη Δράμα, στις 18 Αυγούστου 1976. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στον Πανδραμαϊκό, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στη Γ’ Εθνική. Δύο χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από την Ξάνθη, ενώ το 1998 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε, μέχρι το 2003, 102 φορές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, σημειώνοντας ένα γκολ.

Στα μέσα της περιόδου 2003-04 αποχώρησε από τους “ερυθρόλευκους”, ενώ ήταν βασικό του στέλεχος όπως και της εθνικής Ελλάδας, με την οποία είχε προκριθεί στα τελικά του Euro 2004 στην Πορτογαλία, ανακοινώνοντας αρχικά ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Παρασκευάς Άντζας

Για το υπόλοιπο της περιόδου 2003-04 αγωνίστηκε στη Δόξα Δράμας. Τα επόμενα τρία χρόνια φόρεσε ξανά τη φανέλα της Ξάνθης. Στον Ολυμπιακό επέστρεψε το 2007 παραμένοντας για δύο χρόνια, μέχρι το 2009, όταν και αποχώρησε από την ενεργό δράση, απόφαση που ανακοίνωσε στις 5 Μαΐου 2009. Στην καριέρα του κατέκτησε επτά πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα.

Το ντεμπούτο του με την Εθνική πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1999, στον φιλικό αγώνα εναντίον του Βελγίου (1-0), που διεξήχθη στη Λάρνακα, υπό τις οδηγίες του Άνχελ Ιορντανέσκου. 

ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις 15 Ιουνίου 2008, μία ημέρα μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Ρωσία με 1-0 και τον μαθηματικό αποκλεισμό από τη συνέχεια της τελικής φάσης του Euro 2008. Με τη γαλανόλευκη φανέλα αγωνίστηκε 26 φορές, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπίδων που έλαβε μέρος στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ελπίδων (Κ-21) το 1998, εναντίον της Ισπανίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
104
84
66
45
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί των παρουσιαστών για την ερυθρόλευκη Euroleague και το τρολάρισμα στους Παναθηναϊκούς
Οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης δεν έκρυψαν τη χαρά τους για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, κάνοντας παράλληλα... καζούρα σε αυτούς που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί των παρουσιαστών για την ερυθρόλευκη Euroleague και το τρολάρισμα στους Παναθηναϊκούς
Newsit logo
Newsit logo