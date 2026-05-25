Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών, σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (25.05.2026) το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο παλαίμαχος αμυντικός του Ολυμπιακού, Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας (25.05.2026) σε ηλικία 49 ετών.

Ο Παρασκευάς Άντζας αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς της γενιάς του, παίζοντας πέρα από στόπερ και ως αμυντικό χαφ, αγωνιζόμενος σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τους Πειραιώτες κατέκτησε 7 πρωταθλήξματα και 3 Κύπελλα Ελλάδας. Παράλληλα, ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, τη φανέλα της οποίας φόρεσε σε 26 αναμετρήσεις.

Τα τελευταία χρόνια ο Άντζας πάλευε με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθηλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η καριέρα του παλαίμαχου αμυντικού

Ο Παρασκευάς Άντζας γεννήθηκε στη Δράμα, στις 18 Αυγούστου 1976. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στον Πανδραμαϊκό, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στη Γ’ Εθνική. Δύο χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από την Ξάνθη, ενώ το 1998 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε, μέχρι το 2003, 102 φορές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, σημειώνοντας ένα γκολ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα μέσα της περιόδου 2003-04 αποχώρησε από τους “ερυθρόλευκους”, ενώ ήταν βασικό του στέλεχος όπως και της εθνικής Ελλάδας, με την οποία είχε προκριθεί στα τελικά του Euro 2004 στην Πορτογαλία, ανακοινώνοντας αρχικά ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Για το υπόλοιπο της περιόδου 2003-04 αγωνίστηκε στη Δόξα Δράμας. Τα επόμενα τρία χρόνια φόρεσε ξανά τη φανέλα της Ξάνθης. Στον Ολυμπιακό επέστρεψε το 2007 παραμένοντας για δύο χρόνια, μέχρι το 2009, όταν και αποχώρησε από την ενεργό δράση, απόφαση που ανακοίνωσε στις 5 Μαΐου 2009. Στην καριέρα του κατέκτησε επτά πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα.

Το ντεμπούτο του με την Εθνική πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1999, στον φιλικό αγώνα εναντίον του Βελγίου (1-0), που διεξήχθη στη Λάρνακα, υπό τις οδηγίες του Άνχελ Ιορντανέσκου.

Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις 15 Ιουνίου 2008, μία ημέρα μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Ρωσία με 1-0 και τον μαθηματικό αποκλεισμό από τη συνέχεια της τελικής φάσης του Euro 2008. Με τη γαλανόλευκη φανέλα αγωνίστηκε 26 φορές, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπίδων που έλαβε μέρος στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ελπίδων (Κ-21) το 1998, εναντίον της Ισπανίας.