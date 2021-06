Η Μίλαν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Ολιβιέ Ζιρού από την Τσέλσι, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Ο Γάλλος επιθετικός είχε 31 συμμετοχές με 11 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις με τους “μπλε του Λονδίνου”, αλλά δεν ήταν πρώτη επιλογή για την επίθεση κι έτσι οι “ροσονέρι” έσπευσαν να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Μένει όμως να υπάρξει συμφωνία και με την Τσέλσι, από την οποία η Μίλαν φέρεται να θέλει “πακέτο” και τον Χακίμ Ζίγιεχ, ο οποίος είχε αποκτηθεί ένα καλοκαίρι νωρίτερα από τον Άγιαξ, αλλά δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες που υπήρχαν για αυτόν στο Νησί.

