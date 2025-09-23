Η Μιλένα Κοντού προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κωπηλασίας

Η Μιλένα Κοντού προκρίθηκε εύκολα στα ημιτελικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κωπηλασίας στο σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 7:51:87. Η χάλκινη Ολυμπιονίκης του Παρισίου βγήκε 2η στην προκριματική σειρά που αγωνίστηκε.

Ο ημιτελικός του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κωπηλασίας, που θα συμμετέχει η Μιλένα Κοντού είναι την Πέμπτη (25/09/25, 05:37) και η Ελληνίδα αθλήτρια πρέπει να τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις για να εξασφαλίσει εισιτήριο για τον τελικό.

Η Μιλένα Κοντού στο Παρίσι είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2024 στο διπλό σκιφ με την Ζωή Φίτσιου.