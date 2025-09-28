Αθλητικά

Η μητέρα του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα: «Ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα, είδαμε τον αγώνα με ταχυπαλμία»

Περήφανη η μητέρα του Έλληνα παγκόσμιου πρωταθλητή
Ο Στέγανος Ντούσκος
Ο Στέφανος Ντούσκος με την ελληνική σημαία και το Ολυμπιακό μετάλλιο/ EUROKINISSI

Η μητέρα του Στέφανου Ντούσκου, Μαρία μίλησε στην εκπομπή «Weekend live» του OPEN, μετά το σπουδαίο επίτευγμα του Έλληνα πρωταθλητή στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη.

Ο Στέφανος Ντούσκος έκανε περήφανη την οικογένειά του μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας και η μητέρα του έκανε δηλώσεις αναφέροντας ότι όλοι οι οικείοι του Έλληνα πρωταθλητή παρακολουθούν όλους τους αγώνες με ταχυπαλμία.

 

«Είμαστε περηφανοι και συγκινημενοι, ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα για εμάς. Είδαμε τον αγώνα με ταχυπαλμία όπως συνήθως. Δεν περιμέναμε την πρώτη θέση, γιατί ο Στέφανος είναι πάντα μετριόφρων. Παει βημα βημα. Ειδικά, όταν έχεις να κάνεις με τους καλύτερους του κόσμου δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ ποιό θα είναι το αποτέλεσμα.

Εμείς παρακαλάγαμε να μπει στον τελικό και να κάνει μία καλή κούρσα. Ξέραμε ότι είναι σε καλή κατάσταση, απλά έπρεπε να διαχειριστεί σωστά την κούρσα, όπως και έκανε. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα με τον Στέφανο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Ντούσκου. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo