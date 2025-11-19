Η Μονακό διέλυσε με 84-52 την κάκιστη Βιλερμπαν για τη Euroleague

Η Μονακό πήρε το γαλλικό «εμφύλιο» κόντρα στη Βιλερμπάν στην 12η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Ο Μαικ Τζέιμς ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου και βοήθησε τη Μονακό να πάρει τη νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν με 84-52. Ο Αμερικανός είχε 12 πόντους και 7 ασίστ στην αναμέτρηση, ενώ για τη Βιλερμπάν πρώτος σκόρερ ήταν ο Ερτέλ στην επιστροφή του στη Euroleague με 7 πόντους.

Αυτό δείχνει την άσχημη εικόνα της ομάδας από τη Λιόν που δεν μπορούσε να ζητήσει τίποτα περισσότερο στη χειρότερή της εμφάνιση της σεζον. Οι μονεγάσκοι έκαναν την 7η νίκη του και ανέβηκαν στην 7η θέση της Euroleague, ενώ η Βιλερμπάν παραμένει τελευταία με μόλις τρεις νίκες.

Βιλερμπάν: Σέλιας 7 (5 ριμπάουντ), Ατάμνα, Χάρισον 5, Ερτέλ 7 (1/2 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Ατζίνσα 5, Μάσα (8 ριμπάουντ), Ενγκουάμα 2, Λάιτι 3 (5 ριμπάουντ), Εντζάι 6 (7 ριμπάουντ), Γουότσον 7, Βοτιέ 4, Τραορέ 6 (6 ριμπάουντ)

Μονακό: Οκόμπο 11 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 8 (2/2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μακουντού 8, Τάις 6 (4 ριμπάουντ), Ντιάλο 9 (5 κλεψίματα), Χέιζ 6 (3/4 δίποντα, 3 κλεψίματα), Τάρπι, Μπεγκαρίν 2 (4 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 5 (3 κλεψίματα), Στράζελ 5 (4 ριμπάουντ), Μίροτιτς 12 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Τζέιμς 12 (5/9 δίποντα, 7 ασίστ)