Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχασε 1-0 από τη Χόφενχαϊμ πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν γνώρισε νέα ήττα μέσα στο 2026 με 1-0 κόντρα στην Χόφενχαϊμ εκτός έδρας και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για το Champions League (20/01/26, 22:00) με τη χειρότερη δυνατή ψυχολογία.

Η Χόφενχαϊμ άνοιξε το σκορ στο 9′ με τον Μπέργκερ και αυτό ήταν και το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης παρά τις πολλές ευκαιρίες που είχαν και οι δύο ομάδες στο παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Bundesliga. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έκανε δεύτερη διαδοχική ήττα τη φετινή χρονιά και καλείται να παίξει στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό με αρνητικό κλίμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «ασπιρίνες» είχαν και δύο απώλειες κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς ο Φλέκεν έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 60′, όπως και ο Τέλα στο 81′, μόλις επτά λεπτά μετά την είσοδό του. Μένει να φανεί η σοβαρότητα των τραυματισμών τους και αν θα είναι στη διάθεση του Χιούλμαντ για το παιχνίδι του Champions League.

Η Λεβερκούζεν είναι στην 6η θέση της Bundesliga με 29 βαθμούς και έχασε σημαντικό έδαφος στο κυνήγι της τετράδας.