Η Μπάγερν Μονάχου αποφάσισε να πουλήσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ζητώντας, όμως, περισσότερα χρήματα από όσα έχει προσφέρει ως τώρα η Μπαρτσελόνα.

Οι Γερμανοί δεν ήθελαν αρχικά να ακούσουν για πώληση του Πολωνού επιθετικού, παρότι το συμβόλαιο του ολοκληρωνόταν το 2023 και παρά το γεγονός ότι ο Λεβαντόφσκι είχε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι θέλει να φύγει από την ομάδα.

Τελικά, οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου έκαναν πίσω και συμφώνησαν να παραχωρηθεί ο παίκτης, αλλά αξιώνουν 60 εκατομμύρια λίρες από την Μπαρτσελόνα, ποσό πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με την αρχική προσφορά των Καταλανών (35 εκατομμύρια ευρώ).

BREAKING: Bayern Munich want at least £52m if they are to sell Robert Lewandowski to Barcelona. pic.twitter.com/bAvZXMFX1x