Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να βάλει “μαχαίρι” στο μπάτζετ της ομάδας μπάσκετ ενόψει της νέας σεζόν και αυτό φαίνεται ότι θα έχει αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερος ο Νίκολα Μίροτιτς.

Αποκλειστικό δημοσίευμα σερβικού Μέσου υποστηρίζει ότι η Μπαρτσελόνα βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις για τη λύση του συμβολαίου του Μίροτιτς, ο οποίος και αμείβεται με πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο (μικτά).

Οι Καταλανοί είχαν κάνει τον Ισπανό φόργουορντ, τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία της Euroleague, αλλά τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου, δεν της επιτρέπουν πια ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο.

🚨 According to our sources, due to budget cuts, Barcelona is working on parting ways with Nikola Mirotić! 😳



