Αθλητικά

Ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet λόγω των διαπραγματεύσεων με τη Χαλ

Ολυμπιακός και Χαλ συζητούν για τη μεταγραφή του Έλληνα μέσου, που δεν θα αγωνιστεί ενάντια στους Θεσσαλούς
Χρήστος Μουζακίτης
Ο Χρήστος Μουζακίτης με τη φανέλα του Ολυμπιακού / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet (02/09/26, 20:00) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής εξαιτίας των διαπραγματεύσεων με τη Χαλ για τη μεταγραφή του.

Ο Χρήστος Μουζακίτης είχε δηλωθεί κανονικά στην αποστολή των Πειραιωτών, όμως οι τελευταίες εξελίξεις με τη διαφαινόμενη συμφωνία του με τη Χαλ τον κράτησαν εκτός της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα θα μεταβεί στην Αγγλία για να ολοκληρώσει το deal.

Το ποσό στο οποίο συζητούν οι δύο πλευρές είναι κοντά στα 20.000.000 ευρώ (15.000.000 συν 5.000.000 μπόνους), δηλαδή κυμαίνεται στα επίπεδα της μεταγραφής του Τζολάκη στην αγγλική ομάδα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνις, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιος, Ρόκα, Φίλης, Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
224
137
122
118
111
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo