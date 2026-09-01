Ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet λόγω των διαπραγματεύσεων με τη Χαλ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet (02/09/26, 20:00) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής εξαιτίας των διαπραγματεύσεων με τη Χαλ για τη μεταγραφή του.

Ο Χρήστος Μουζακίτης είχε δηλωθεί κανονικά στην αποστολή των Πειραιωτών, όμως οι τελευταίες εξελίξεις με τη διαφαινόμενη συμφωνία του με τη Χαλ τον κράτησαν εκτός της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα θα μεταβεί στην Αγγλία για να ολοκληρώσει το deal.

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Το ποσό στο οποίο συζητούν οι δύο πλευρές είναι κοντά στα 20.000.000 ευρώ (15.000.000 συν 5.000.000 μπόνους), δηλαδή κυμαίνεται στα επίπεδα της μεταγραφής του Τζολάκη στην αγγλική ομάδα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνις, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιος, Ρόκα, Φίλης, Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον.