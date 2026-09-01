Αθλητικά

«Πάγωσαν» στη Νάπολι: Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ εμφάνισε αρρυθμία στην καρδιά και θα υποβληθεί σε επέμβαση

Δεν φαίνεται να διατρέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο και αναμένεται να επιστρέψει σε ένα μήνα ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της Νάπολι
Ο ΜακΤόμινεϊ
Ο ΜακΤόμινεϊ με τη φανέλα της Νάπολι / REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με την καρδιά του και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση, χάνοντας τα επόμενα παιχνίδια της Νάπολι, χωρίς όμως να κινδυνεύει η υγεία του.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Νάπολι, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ θα είχε μία ήπια αρρυθμία στην καρδιά του και θα πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση, αλλά αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στο τέλος του μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ναπολιτάνοι ανέφεραν τα εξής: “Η επίσημη Μετά την εμφάνιση μιας ήπιας, καλοήθους αρρυθμίας, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ θα υποβληθεί τις επόμενες ημέρες σε επέμβαση αποκατάστασης μέσω κατάλυσης (PFA). Ο ποδοσφαιριστής θα είναι ξανά διαθέσιμος μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων”.

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