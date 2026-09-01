«Η Χαλ συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τον Χρήστο Μουζακίτη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ» γράφουν στην Αγγλία

Το τρομερό ξεκίνημα του Κωνσταντίνου Τζολάκη στην Premier League, φαίνεται ότι… άνοιξε την όρεξη στη Χαλ, η οποία προσπαθεί να πάρει στο τέλος τον μετεγγραφών και τον Χρήστο Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό.

Ο Βρετανός ρεπόρτερ, Pete O’Rourke, κάνει μάλιστα λόγο για συμφωνία ανάμεσα στη Χαλ και τον Ολυμπιακό για τον Χρήστο Μουζακίτη, αναφέροντας και το ποσό της μετεγγραφής, το οποία φθάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 19χρονος μέσος των Πειραιωτών έχει απασχολήσει αρκετά την τελευταία διετία, τις ομάδες της Premier League, κερδίζοντας πέρυσι και το βραβείο «European Golden Boy Web» και απομένει να φανεί κατά πόσο έχει βάσει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του footballinsider247.com.