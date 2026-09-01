Αθλητικά

«Η Χαλ συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τον Χρήστο Μουζακίτη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ» γράφουν στην Αγγλία

Μετά τον Τζολάκη, η Χαλ θέλει να πάρει και τον Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό
Ο Χρήστος Μουζακίτης
Ο Χρήστος Μουζακίτης σε αγώνα του Ολυμπιακού / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Το τρομερό ξεκίνημα του Κωνσταντίνου Τζολάκη στην Premier League, φαίνεται ότι… άνοιξε την όρεξη στη Χαλ, η οποία προσπαθεί να πάρει στο τέλος τον μετεγγραφών και τον Χρήστο Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό.

Ο Βρετανός ρεπόρτερ, Pete O’Rourke, κάνει μάλιστα λόγο για συμφωνία ανάμεσα στη Χαλ και τον Ολυμπιακό για τον Χρήστο Μουζακίτη, αναφέροντας και το ποσό της μετεγγραφής, το οποία φθάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 19χρονος μέσος των Πειραιωτών έχει απασχολήσει αρκετά την τελευταία διετία, τις ομάδες της Premier League, κερδίζοντας πέρυσι και το βραβείο «European Golden Boy Web» και απομένει να φανεί κατά πόσο έχει βάσει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του footballinsider247.com.

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Αθλητικά
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