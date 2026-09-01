Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Γκουστάβο Πουέρτα έφτασε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή των 20.000.000 ευρώ στους Πειραιώτες

Ο 23χρονος μέσος έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Τρίτης (01/09/26) για λογαριασμό του Ολυμπιακού
Ο Πουέρτα
Ο Πουέρτα στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία σπουδαία μεταγραφή, με τον Γκουστάβο Πουέρτα το μεσημέρι της Τρίτης (01/09/26) να φτάνει στην Ελλάδα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα στα 23 του ανάγκασε τον Ολυμπιακό να πληρώσει τα 16.000.000 ευρώ της ρήτρας αποδέσμευσης στη Ρασίνγκ Σανταντέρ, με το ποσό της μεταγραφής να αναμένεται να υπερβεί τα 20.000.000 ευρώ για να γίνει η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο 23χρονος Κολομβιανός χαφ αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του προσφέρουν οι ερυθρόλευκοι και να ανακοινωθεί.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα στο «Ελ Βενιζέλος» για τον Ολυμπιακό/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Πουέρτα στην Αθήνα για τους Πειραιώτες/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Πουέρτα ήταν βασικός και στα πέντε ματς της Κολομβίας στο Μουντιάλ, ενώ εκτός από τη Ρασίνγκ Σανταντέρ έχει αγωνιστεί επίσης σε Χαλ και Μπάγερ Λεβερκούζεν. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 108 αγώνες στην καριέρα του και έχει σκοράρει επτά φορές.

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