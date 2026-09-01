Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις υπέστη κάταγμα στο χέρι και θα χάσει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει μόλις ξεκινήσει προπονήσεις υπό τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά ο Σέρβος τεχνικός καλείται ήδη να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα, με τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να προστίθεται στη λίστα των τραυματισμών.

Μετά τον Κέντρικ Ναν, που θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός είδε και τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να μένει εκτός με τραυματισμό, αφού υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και στο χέρι του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας.

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Ο Αμερικανός φόργουορντ θα χρειαστεί έτσι να μείνει μακριά από τις προπονήσεις για περίπου 6 εβδομάδες, χάνοντας την προετοιμασία του “τριφυλλιού”, αλλά και τους πρώτους αγώνες της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός: “Κατά τη διάρκεια της σημερινής (1/9) προπόνησης του Παναθηναϊκού, o Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας. Ευχόμαστε στον Νάιτζελ ταχεία ανάρρωση”.