Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις: Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που αναμένεται να χάσει μετά τον τραυματισμό του

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου στο χέρι του και αύξησε τις απουσίες του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν, αφού ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει δεδομένα εκτός και τον Κέντρικ Ναν στα πρώτα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί λοιπόν να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο και χωρίς τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, ο οποίος εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 6 εβδομάδες.

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Ως εκ τούτου, δεν θα αγωνιστεί στα ματς του Super Cup στην Ελλάδα, χάνοντας και τα παιχνίδια με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε και Παρτιζάν στη Euroleague.

Τα παιχνίδια που θα χάσει ο Χέιζ Ντέιβις

24/9: Παναθηναϊκός – Παρί

30/9: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

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2/10: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

8/10: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

13/10: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός