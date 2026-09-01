Αθλητικά

Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις: Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που αναμένεται να χάσει μετά τον τραυματισμό του

Από πέντε παιχνίδια της Euroleague αναμένεται να απουσιάσει ο Αμερικανός φόργουορντ
Ο Χέιζ Ντέιβις
Ο Χέιζ Ντέιβις σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου στο χέρι του και αύξησε τις απουσίες του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν, αφού ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει δεδομένα εκτός και τον Κέντρικ Ναν στα πρώτα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί λοιπόν να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο και χωρίς τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, ο οποίος εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 6 εβδομάδες.

Ως εκ τούτου, δεν θα αγωνιστεί στα ματς του Super Cup στην Ελλάδα, χάνοντας και τα παιχνίδια με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε και Παρτιζάν στη Euroleague.

Τα παιχνίδια που θα χάσει ο Χέιζ Ντέιβις

24/9: Παναθηναϊκός – Παρί

30/9: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

2/10: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

8/10: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

13/10: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
136
135
122
118
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo