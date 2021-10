Δεν πήγαινε άλλο! Η ήττα της Μπαρτσελόνα από την Ράγιο Βαγιεκάνο ήταν η… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οι Καταλανοί απομάκρυναν τον Ρόναλντ Κούμαν από τον πάγκο τους.

Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα ο Ρόναλντ Κούμαν, με τον Ολλανδό προπονητή να… τελειώνει από τον πάγκο των Καταλανών, λίγες ώρες μετά την ήττα της ομάδας από τη Ράγιο Βαγιεκάνο (1-0).

Σύμφωνα με την έντονη φημολογία που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες, o Τσάβι εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του.

Ο 58χρονος προπονητής αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα, αφήνοντάς την ομάδα στην 9η θέση της La Liga (τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες σε 10 αγώνες) και με εντός έδρας ήττα στο clasico με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κούμαν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των «μπλαουγκράνα» το καλοκαίρι του 2020 και σε 67 αγώνες είχε 40 νίκες, 11 ισοπαλίες και 16 ήττες.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Η Μπαρτσελόνα έπαυσε από τα καθήκοντά του ως πρώτου προπονητή τον Ρόναλντ Κούμαν. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Τζοάν Λαπόρτα τον ενημέρωσε για την απόφασή του μετά την ήττα από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Ρόναλντ Κούμαν θα αποχαιρετήσει την ομάδα την Πέμπτη στο Ciutat Esportiva (σ.σ. Προπονητικό Κέντρο της Μπαρτσελόνα).

Η Μπαρτσελόνα θέλει να τον ευχαριστήσει για την προσφορά του και να του ευχηθεί ό,τι καλύτερη στην επαγγελματική καριέρα του»

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach