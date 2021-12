Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μπαρτσελόνα με τον κορονοϊό. Ο Τσάβι έχει αυτή τη στιγμή μόλις 11 παίκτες διαθέσιμους για το κυριακάτικο (02.01.2022) εκτός έδρας ματς με τη Μαγιόρκα, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο τερματοφύλακες.

Όπως ανακοινώθηκε, τρεις ακόμη παίκτες της Μπαρτσελόνα βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, με τους Καταλανούς να μετρούν πλέον δέκα περιπτώσεις με COVID-19.

Σερτζίνιο Ντεστ, Φιλίπε Κουτίνιο και Άμπντε Εζαλζουλί είναι οι παίκτες που μπήκαν στη σχετική λίστα της Μπαρτσελόνα. Αυτοί που την έχουν… γλιτώσει από τον κορονοϊό είναι οι Τερ Στέγκεν, Αραούχο, Πικέ, Γκαρσία, Μινγκέθα, Φρένκι Ντε Γιονγκ, Πουτζ και Λουκ Ντε Γιονγκ.

Ο Τσάβι έχει αυτή τη στιγμή μόλις 11 παίκτες διαθέσιμους για το ματς στην έδρα της Μαγιόρκα. Πέρα από τα κρούσματα κορονοϊού (Άλμπα, Λενγκλέ, Άλβες, Μπάλντε, Γκάβι, Ντεμπελέ και Ουμτιτί), ο Μπουσκέτς είναι τιμωρημένος, ενώ οι Φάτι, Μπρέιθγουεϊτ, Πέδρι, Σέρτζι Ρομπέρτο και Ντεπάι είναι τραυματίες.

