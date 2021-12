Η Μπαρτσελόνα έφθασε κοντά σε μία απίθανη “γκέλα” κόντρα στην Έλτσε για τη 17η αγωνιστική της “La Liga”, αλλά ο Νίκο Γκονζάλες σκόραρε στο 85′ και της χάρισε τη νίκη με 3-2.

Οι Καταλανοί ήταν εξαιρετικοί στο ξεκίνημα του αγώνα και μέσα σε ένα τρίλεπτο (16′ και 19′) φάνηκε να καθαρίζουν το ματς, με γκολ των Φεράν και Γκάβι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, κατάφεραν να δεχθούν την ισοφάριση με δύο γκολ μέσα σε ένα λεπτό (62′ και 63′) και το παιχνίδι έγινε… ροντέο στη συνέχεια και μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Ο 19χρονος Γκονζάλες απέτρεψε τελικά τη νέα απώλεια βαθμών για την ομάδα του Τσάβι, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ πέντε λεπτά πριν ολοκληρωθεί το 90λεπτο. Η Μπαρτσελόνα έφθασε έτσι τους 27 βαθμούς και “ανέβηκε” στην 7η θέση, μειώνοντας όμως την απόστασή της από την 4άδα στους τρεις βαθμούς.

GOOOOOAAALL Nico Gonzalez Scores Third one for Barcelona 🔥🔥🔥



Via 🎥: @Mohammad_zrek1 @FCBarcelona#برشلونه_إلتشي #الدوري_الاسباني pic.twitter.com/2eVlA0AwhE