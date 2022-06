Η Μπαρτσελόνα δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή οικονομική κατάσταση, με τους Καταλανούς να ψάχνουν διάφορους τρόπους να γεμίσουν τα ταμεία τους.

Όπως ανακοινώθηκε, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα θα μπορούν να κάνουν τον γάμο τους μέσα στο «Καμπ Νου», με τους “μπλαουγκράνα” να διαθέτουν τέσσερα πακέτα που ξεκινούν από 1.600 και φτάνουν τα 13.500 ευρώ. Όσο μεγαλύτερο είναι το κόστος, τόσες περισσότερες είναι και οι ανέσεις.

Όποιος επιθυμεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, μπορεί να πάρει το ακριβό πακέτο που είναι το “Grandstand Hall”. Αυτό διαθέτει πολλές εξόδους για θέα στον αγωνιστικό χώρο. Με χωρητικότητα μεταξύ 300 και 1000 ατόμων, ο χώρος διατίθεται για 13.500 ευρώ.

Υπάρχουν και τα μεσαία πακέτα που κοστίζουν 6 και 7 χιλιάδες ευρώ ενώ το πιο οικονομικό κοστίζει 1.600 ευρώ και ταιριάζει σε κλειστό γάμο, όπου θα βρεθούν το πολύ 50 άτομα.

🚨FC Barcelona are now allowing weddings to be held at the Camp Nou for prices ranging from €1600 – €13,500.



They will also allow fans to play a 60-minute match at the stadium between June 6 and June 11 for a fee of €300 per person in order to pay off their debts.#FCB! pic.twitter.com/HJxFTJoJCA