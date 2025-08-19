Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε τη νέα πορτοκαλί φανέλα της

Αθλητικά

Την τρίτη εμφάνισή της για τη σεζόν 2025-26 παρουσίασε η Μπαρτσελόνα, με τη νέα της φανέλα να είναι πορτοκαλί, θυμίζοντας ιστορικές στιγμές του παρελθόντος για την ομάδα της Καταλονίας.

Η Μπαρτσελόνα έχει περάσει σε μία νέα εποχή, με την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με πολλούς νέους παίκτες και νέο σούπερ σταρ τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος και ξεκίνησε φέτος να φοράει και το νούμερο 10 στη φανέλα του.

Η σύνδεση με την ιστορία της ομάδας θα έρθει όμως φέτος μέσα από την τρίτη εμφάνισή της, η οποία και είναι σε χρώμα πορτοκαλί, θυμίζοντας εκείνη που τίμησαν πριν μερικά χρόνια και οι Τσάβι, Ινιέστα, Ροναλντίνιο και Μέσι.

“Εμπνευσμένοι από το μεγαλείο μιας νικήτριας Μπάρτσα, διαμορφώνουμε το μέλλον”, έγραψαν οι Καταλανοί στη λεζάντα με το video που παρουσιάζει τη νέα πορτοκαλί εμφάνιση.
 

