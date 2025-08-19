Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε τη νέα πορτοκαλί φανέλα της

Την τρίτη εμφάνισή της για τη σεζόν 2025-26 παρουσίασε η Μπαρτσελόνα, με τη νέα της φανέλα να είναι πορτοκαλί, θυμίζοντας ιστορικές στιγμές του παρελθόντος για την ομάδα της Καταλονίας.

Η Μπαρτσελόνα έχει περάσει σε μία νέα εποχή, με την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με πολλούς νέους παίκτες και νέο σούπερ σταρ τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος και ξεκίνησε φέτος να φοράει και το νούμερο 10 στη φανέλα του.

Η σύνδεση με την ιστορία της ομάδας θα έρθει όμως φέτος μέσα από την τρίτη εμφάνισή της, η οποία και είναι σε χρώμα πορτοκαλί, θυμίζοντας εκείνη που τίμησαν πριν μερικά χρόνια και οι Τσάβι, Ινιέστα, Ροναλντίνιο και Μέσι.

Inspired by the greatness of a winning Barça, we are shaping the future pic.twitter.com/OKNaWOJZXw — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2025