Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε την τρίτη της εμφάνιση για τη φετινή σεζόν, η οποία είναι τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες.

Πρωταγωνιστής του βίντεο ήταν ο νέος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Η εμφάνιση είναι άσπρη και έχει έναν «κυανέρυθρο σταυρό» στην μέση.

Από την ώρα της δημοσίευσης στα social media οι φίλοι της Μπαρτσελόνα έχουν σχολιάσει πολύ θετικά τη νέα εμφάνιση.

Introducing our new third kit… 😍 pic.twitter.com/rtcIY7xNPp