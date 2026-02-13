Η Μπαρτσελόνα σκέφτεται να κάνει καταγγελία για τη διαιτησία μετά την τεσσάρα από την Ατλέτικο Μαδρίτης

Ο πρώτος ημιτελικός του Copa del Rey μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα είχε τρομερή ένταση και μεγάλο νικητή τους «ροχιμπλάνκος» με 4-0.

Η Μπαρτσελόνα έχει παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης, που γνώρισε βαριά ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Καταλανοί διαμαρτύρονται για μία κόκκινη κάρτα στον Τζουλιάνο Σιμεόνε για μαρκάρισμα στον Αλεχάντρο Μπαλντέ, που δεν βγήκε, αλλά κυρίως για το γκολ του Κουμπαρσί στο 52′ που ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η απόφαση, που δεν πάρθηκε μετά από χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ (λόγω της παρουσίας πολλών παικτών στο πλάνο), αλλά μέσα από χειροκίνητη χάραξη γραμμών εκνεύρισε τους Καταλανούς.

«Η εικόνα που έδειξαν στην τηλεόραση δεν έδειχνε την ακριβή στιγμή που κλωτσήθηκε η μπάλα. Υπάρχει μια εικόνα που δείχνει ότι όταν ο Φερμίν σούταρε, ο αμυντικός ήταν τοποθετημένος πίσω από τον Ρόμπερτ. Αν αυτή η εικόνα δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, τότε είναι σκάνδαλο», είπε ο Ντε Γιόνγκ μετά το παιχνίδι και ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα σκέφτεται να κάνει επίσημη καταγγελία.

Βέβαια, όλα συνέβησαν όταν το παιχνίδι ήδη ήταν στο 4-0 υπέρ των γηπεδούχων και σίγουρα οι Καταλανοί θα πρέπει να έχουν ως βασικό προβληματισμό τη βαριά ήττα, που κατά πάσα πιθανότητα τους θέτει εκτός διεκδίκησης του Κυπέλλου Ισπανίας, εκτός αν κάνουν ακόμα μία remontada (ανατροπή), όπως εκείνη με την Παρί στο Champions League το 2017.