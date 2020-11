Η Μπαρτσελόνα “χάνει” τον Ανσού Φατί για τέσσερις μήνες!

Η Μπαρτσελόνα βγήκε… πληγωμένη από την πρόσφατη «πεντάρα» επί της Μπέτις. Ο Ανσού Φάτι θα μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για 4 μήνες.

Ο Ανσού Φατί πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, μετά τη ρήξη μηνίσκου που υπέστη στο ματς της Μπαρτσελόνα με την Μπέτις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Καταλανών, ο 18χρονος επιθετικός θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για τους επόμενους τέσσερις μήνες.

Ο Κούμαν θα χάσει έτσι για μεγάλο διάστημα μια από τις βασικές του επιλογές και ένα από τους πιο σταθερούς παίκτες του στη φετινή σεζόν (μετράει 5 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 4 ασίστ).

LATEST NEWS | Ansu Fati has successfully undergone surgery for the internal mensicus injury in his left knee; the operation was performed by Dr. Ramon Cugat under the supervision of the Club’s medical services.



