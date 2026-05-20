«Η Μπεσίκτας πληρώνει τη ρήτρα του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ», σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα

Η διοίκηση της Μπεσίκτας θέλει να αποκτήσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου και σύμφωνα με το δημοσίευμα του duhuliye.com, είναι έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα των 4.000.000 ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ δώσει το ok θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού

Σε περίπτωση που ο Ραζβάν Λουτσέσκου απαντήσει αρνητικά στην τουρκική ομάδα, αυτή θα στραφεί στον Ερνέστο Βαλβέρδε που θα ολοκληρώσει την καριέρα του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο τη φετινή σεζόν. Στη λίστα των Τούρκων υπάρχει και ο Σαχίν της Μπασακσεχίρ, χωρίς να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να αποκτηθεί.