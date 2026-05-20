Ο Μικέλ Αρτέτα έσπασε την «κατάρα» της Άρσεναλ, νίκησε τους επικριτές του και έγραψε ιστορία στην Premier League

Η Άρσεναλ πήρε αυτό που της άξιζε τη φετινή σεζόν, ήταν στην κορυφή στο μεγαλύτερο μέρος της Premier League και με σοβαρότητα στο φινάλε κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια με τον Μικέλ Αρτέτα να ντύνεται «Αρσέν Βενγκέρ» και να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν.

Ο Αρτέτα είναι στον πάγκο της Άρσεναλ από το 2019. Αυτή είναι η πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής, ξεκινώντας την καριέρα του ως βοηθός του Γκουαρντιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι. Δούλεψε μεθοδικά, είχε αρκετές αποτυχίες, όμως φαινόταν ότι η «κατάρα» ετοιμαζόταν να σπάσει.

Το πρωτάθλημα των Invicibles του 2004 είχε στοιχειώσει την Άρσεναλ, όμως ο Ισπανός προπονητής κατάφερε να σταματήσει το ανέκδοτη στην Αγγλία που ήθελε τους «κανονιέρηδες» να μη σηκώνουν ξανά το πρωτάθλημα. Ο Ισπανός έγινε ο 8ος που κατακτά τον τίτλο για τους Λονδρέζους.

Ο Αρτέρα θα ψάξει παράλληλα να πετύχει το απίθανο για την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League κόντρα στην Παρί (30/05/26), με τους «κανονιέρηδες» να μην έχουν σηκώσει ποτέ την κούπα. Αν το πετύχει αυτό θα καταφέρει να σταματήσει την καζούρα όλων των οπαδών των αντιπάλων ομάδων, που περιγελούν τους Λονδρέζους για την έλλειψη ευρωπαϊκών τίτλων.

Τα σπουδαία επιτεύγματα του Μικέλ Αρτέτα

Ο Αρτέτα οδήγησε την Άρσεναλ στον τίτλο, όμως για να γίνει αυτό χρειάστηκε υπομονή, πίστη στο πλάνο και ουσιαστικά να μεταμορφώσει την ομάδα, αλλάζοντας ριζικά το DNA των τελευταίων χρόνων.

Έγινε ο πρώτος πρώην παίκτης της Άρσεναλ που την οδήγησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με το πιο σπουδαίο να είναι ότι αυτό έγινε στην πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής. Ο τελευταίος τεχνικός που πήρε πρωτάθλημα στην πρώτη του δουλειά ήταν ο Κένι Νταλγκλίς με τη Λίβερπουλ στα 80’s.

Παράλληλα ο Ισπανός σε ηλικία 44 ετών και 54 ημερών είναι ο νεότερος κόουτς των Λονδρέζων, ξεπερνώντας τον Τζορτζ Γκρέιχαμ για 124 ημέρες. Ενώ συνολικά μόνο ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει σηκώσει την κούπα σε νεαρότερη ηλικία με την Τσέλσι.

Νίκησε τους επικριτές και την αμφισβήτηση

Ο Μικέλ Αρτέτα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν βίωσε την απόλυτη αμφισβήτηση για τον τρόπο παιχνιδιού του, καθώς επέλεξε να χαμηλώσει τους ρυθμούς και να ρισκάρει όσο το δυνατόν λιγότερο με σκοπό να σπάσει την κατάρα της Άρσεναλ.

Ήξερε όσο κανείς άλλος τί σημαίνει η κατάκτηση για τους φίλους της Άρσεναλ και έκανε ό,τι θεωρούσε πιο σωστό για να το πετύχει. Έδωσε βάση στις στημένες φάσεις για να βρει από εκεί πολλά γκολ, κυρίως από κόρνερ. Όταν η Άρσεναλ σκόραρε διαχειριζόταν με τρομερό τρόπο το υπέρ της σκορ με αποτέλεσμα να παίρνει πολλά τρίποντα με 1-0, κάτι που στο παρελθόν της είχε στερήσει πολλά ματς, καθώς ήταν δεν μπορούσε να διαχειριστεί ώριμα κρίσιμα ματς.

Οι περισσότεροι φίλοι του ποδοσφαίρου έκριναν το Ισπανό για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, όμως αυτός ήταν που έφερε την πρώτη κούπα του αγγλικού πρωταθλήματος μετά το 2004 και δεδομένα πλέον είναι υπεράνω πάσης κριτικής έχοντας πετύχει το «ακατόρθωτο».