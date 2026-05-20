Νικς – Καβαλίερς 115-104: Με τρομερό Μπράνσον γύρισαν από το -22 και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Ανατολής οι Νεοϋορκέζοι

Οι Νιού Γιορκ Νίκς κέρδισαν 115-104 στην παράταση (101-101 κ.δ) τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Ανατολής με τον Τζέιλεν Μπράνσον να κάνει τρομερή εμφάνιση και να γυρνάει το ματς στην 4η περίοδο.

Οι Καβαλίερς βρέθηκαν μπροστά ακόμα και με 22 πόντους στην 4η περίοδο του αγώνα, όμως ο «καυτός» Μπράνσον πήρε από το χεράκι τους Νικς και ουσιαστικά ανέτρεψε την κατάσταση μόνος του για να διατηρήσει το πλεονέκτημα έδρας της ομάδας του.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 38 πόντους στην αναμέτρηση, με τους 15 εξ’ αυτών να είναι στο 4ο δωδεκάλεπτο του τελικού. Το Κλίβελαντ κατέρρευσε στην τελευταία περίοδο με την παρέα των Μίτσελ και Χάρντεν να χάνει τη νίκη μέσα από τα χέρια της.

Κομβικό ήταν το τρίποντο του Σάμετ για τους γηπεδούχους στα 45”, όπου έφερε την ισοφάριση σε 99-99 και στην παράταση με την ψυχολογία στα ύψη η Νέα Υόρκη με επιμέρους σκορ 14-3 «καθάρισε» εύκολα την υπόθεση νίκη.

Και το δεύτερο ματς της σειράς των τελικών της Ανατολής θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των Νικς (22/05/26, 03:00).