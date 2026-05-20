Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague: «Να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης (20/05/26) συναντήθηκε με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, με τους δύο άνδρες να συνομιλούν ενόψει του Final Four που θα φιλοξενήσει το T- Center από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Σε ανάρτησή του στο X ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους ακολούθους του για την επικοινωνία που είχε με τον νέο CEO της Euroleague η οποία έγινε σε πολύ ευχάριστο κλίμα με την Ελλάδα να κινείται σε ρυθμούς Final Four.

Great meeting with Chus Bueno ahead of the EuroLeague F4 coming to Athens. A major event for Greece, with millions of fans watching across more than 200 countries. We look forward to welcoming athletes, supporters, media and to showcasing Athens’ hospitality, dynamism and energy. pic.twitter.com/YkY1k8NgE8 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 20, 2026

«Ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας», έγραψε στην ανάρτησή του πρωθυπουργός της χώρας.