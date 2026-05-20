Αθλητικά

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague: «Να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας»

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας με ανάρτησή του ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχε με τον Τσους Μπουένο ενόψει του Final Four
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τσους Μπουένο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τσους Μπουένο στη συνάντηση για το Final Four/ φωτογραφία από X @primeministergr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης (20/05/26) συναντήθηκε με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, με τους δύο άνδρες να συνομιλούν ενόψει του Final Four που θα φιλοξενήσει το T- Center από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Σε ανάρτησή του στο X ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους ακολούθους του για την επικοινωνία που είχε με τον νέο CEO της Euroleague η οποία έγινε σε πολύ ευχάριστο κλίμα με την Ελλάδα να κινείται σε ρυθμούς Final Four.

 

«Ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας», έγραψε στην ανάρτησή του πρωθυπουργός της χώρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
291
125
113
104
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo