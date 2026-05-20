Αθλητικές μεταδόσεις με Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει ο τελικός του Europa League στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στην Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Μπαρτσελονέτα για το Champions League του πόλο ανδρών.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καλίτζ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα Champions League Ανδρών πόλο 2
2:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τενερίφη – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD, ANT1 Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα UEFA Europa League