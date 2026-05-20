Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών της Άρσεναλ για την κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια

Η Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια κατάφερε να κατακτήσει την Premier League και οι παίκτες της ομάδας που παρακολουθούσαν όλοι μαζί στο προπονητικό κέντρο το ματς της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπόρνμουθ ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς μόλις ολοκληρώθηκε με ισοπαλία το ματς στο Vitality.

Οι παίκτες της Άρσεναλ περίμεναν με αγωνία το τελικό σφύριγμα στον αγώνα της Σίτι και μόλις το άκουσαν ξετρελάθηκαν, καθώς έσπασαν την κατάρα που υπήρχε πάνω από το Έμιρεϊτς μετά από 22 χρόνια και έγιναν όλοι ένα κουβάρι για να ξεκινήσουν την περίοδο εορτασμών που θα αργήσει να ολοκληρωθεί στο Βόρειο Λονδίνο.

Το βίντεο που ανέβασε η Άρσεναλ στα social media με λεζάντα «τα καταφέραμε, όλοι μαζί» δείχνει την αδημονία που υπήρχε στο σύλλογο για να κατακτήσουν την Premier League. Στο διάστημα των 22 χρόνων από το αήττητο πρωτάθλημα του 2004, αρκετές φορές οι «κανονιέρηδες» είχαν φτάσει κοντά στην κατάκτηση, όμως πάντα κάτι στράβωνε και αυτό ήταν που φοβόντουσαν και για φέτος.

Το σύνολο του Αρτέτα, όμως, δεν στραβοπάτησε στα τελευταία ματς και η απόσταση που είχε εξασφαλίσει από τη Σίτι της χάρισε το 14ο πρωτάθλημα πριν καν δώσει το τελευταίο ματς της σεζόν, το οποίο πλέον θα έχει καθαρά χαρακτήρα γιορτής και σίγουρα παίκτες και οπαδοί θα το απολαύσουν με την ψυχή τους.

Οι παίκτες της ομάδας του Βόρειου Λονδίνου κατά την αποχώρησή τους από το προπονητικό κέντρο γιόρτασαν με τους οπαδούς που είχαν μαζευτεί για να τους αποθεώσουν.

Οι Σάκα, Ράις και Τίμπερ ξεσάλωσαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες πανηγυρίζοντας, καθώς φίλοι της Άρσεναλ τους πέτυχαν έξω από το Έμιρεϊτς στις 5 το πρωί και δεν παρέλειψαν να τους αποθεώσουν για μία ακόμα φορά.

Saka, Rice, Timber and Eze outside emirates at 5am in the morning #Arsenal pic.twitter.com/5H5hkjPqyb — (@BFanatic101) May 20, 2026

Οι «κανονιέρηδες» έχουν να παίξουν και στον τελικό του Champions League κόντρα στην κάτοχο Παρί Σεν Ζερμέν (30/05/26) στη Βουδαπέστη, σε ένα ματς που πάνε με την ψυχολογία στα ύψη για να γράψουν ιστορία, καθώς δεν έχουν σηκώσει ποτέ το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.