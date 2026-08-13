ΑΕΚ: Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ

Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση του δανεισμού του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ.

Οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει σε όλα για τον 30χρονο εξτρέμ, με τον Ελίασον να ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, μετακομίζοντας στη Βραζιλία και το Πόρτο Αλέγκρε.

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Η συμφωνία αφορά την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή στην Ιντερνασιονάλ με τη μορφή δανεισμού με κόστος 300.000 ευρώ και οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατ. ευρώ.

O Σουηδός εξτρέμ είχε μετακομίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια το καλοκαίρι του 2022 από την γαλλική Νιμ, μετρώντας 134 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ, με απολογισμό 13 γκολ και 30 ασίστ.