Η Μπόντο Γκλιμτ έκανε φοβερό 3/3 στο Champions League και θύμισε τον Παναθηναϊκό

Η τρομερή Μπόντο Γκλιμτ “σάρωσε” με 3-1 την Ίντερ στο πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ του Champions League και με ένα φοβερό 3/3 στα τελευταία της παιχνίδια στη διοργάνωση, θύμισε… τον Παναθηναϊκό.

Μετά τις νίκες επί των Μάντσεστερ Σίτι και Ατλέτικο Μαδρίτης στη League Phase του Champions League, η Μπόντο Γκλιμτ “λύγισε” και την Ίντερ στα πλέι οφ για να μπει σε ένα κλειστό κλαμπ ομάδων στην ιστορία της διοργάνωσης, στο οποίο βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός της σεζόν 2001-02.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νορβηγική ομάδα έγινε μόλις η τέταρτη στην ιστορία, εκτός του top5 των πρωταθλημάτων της Ευρώπης, που κάνει τρεις νίκες σε μία σεζόν στο Champions League, κόντρα σε ομάδες από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες. Οι “πράσινοι” είχαν νικήσει αντίστοιχα τις Σάλκε, Άρσεναλ και Μαγιόρκα, ενώ κάτι αντίστοιχο έχουν πετύχει και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με την Μπενφίκα.