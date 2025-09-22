Η Μποτσουάνα έκανε μία ιστορική νίκη στο αγώνισμα των 4×400 μέτρων ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, ως η πρώτη αφρικανική χώρα που κέρδισε το αγώνισμα και για να τιμήσει τους αθλητές της και να κάνει αυτή τη στιγμή πραγματικά αξέχαστη, κήρυξε δημόσια αργία για να γιορτάσει τη νίκη της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Μποτσουάνα, Ντούμα Μπόκο, μίλησε για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ως «ιστορική αφρικανική νίκη», σε μια διαδικτυακή ομιλία κατά την οποία επαίνεσε την ομάδα για την απόδοσή της. Είχε μάλιστα την καλύτερη ιδέα για να τιμήσει αυτό το επίτευγμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανακοίνωσε ότι η Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, θα είναι αργία για να γιορτάσει το επίτευγμα, μια μέρα μάλιστα πριν από την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας.

Την Κυριακή (21/9/2025), η ομάδα της Μποτσουάνα, αποτελούμενη από τους Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori και Busang Collen Kebinatshipi, νίκησε τις ΗΠΑ, νικήτριες των τελευταίων 10 παγκόσμιων τίτλων, σε έναν αγώνα που διεξήχθη ενώ μάλιστα έβρεχε. Η Νότια Αφρική κατέλαβε την τρίτη θέση.

«Θα φροντίσω να το πω σε όλους, τα φυσικά διαμάντια της Μποτσουάνα δεν βρίσκονται μόνο στο έδαφος, αλλά και στους παγκόσμιους πρωταθλητές μας», δήλωσε ο πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιέγραψε τη στιγμή ως «ηλεκτρισμένη», προσθέτοντας ότι η απόδοση της Μποτσουάνα αντανακλά την εξέλιξή της στη διεθνή σκηνή.

Η χώρα της νότιας Αφρικής κατέληξε πέμπτη στη συνολική κατάταξη των μεταλλίων του πρωταθλήματος, πίσω από τις ΗΠΑ, την Κένυα, την Ολλανδία και τον Καναδά, με την καλύτερη επίδοση που είχε ποτέ, αφού κέρδισε δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Την περασμένη χρονιά μάλιστα, η Μποτσουάνα γιόρτασε ένα άλλο ιστορικό ορόσημο, καθώς ο Tebogo κέρδισε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της χώρας με τη νίκη του στα 200 μέτρα ανδρών στο Παρίσι.

Ο θρίαμβός του, που σηματοδότησε επίσης την πρώτη φορά που Αφρικανός αθλητής κέρδισε το αγώνισμα, έγινε εθνική γιορτή, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να τον γιορτάζουν στο Εθνικό Στάδιο της πρωτεύουσας, Γκαμπορόνε, μετά την επιστροφή του στη χώρα.

Η κυβέρνηση κήρυξε μισή μέρα αργία, επιτρέποντας στους πολίτες να «σταματήσουν τις δραστηριότητές τους και να τον γιορτάσουν» – σε αυτό που ο τότε Πρόεδρος Mokgweetsi Masisi περιέγραψε ως «τον πιο μοναδικό… τρόπο που θα μείνει χαραγμένος στα χρονικά της ιστορίας της Δημοκρατίας».