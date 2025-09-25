Αθλητικά

Η νέα φανέλα της ΑΕΚ με τον χορηγό κιτρινόμαυρο

Αυτή είναι η νέα φανέλα της Ένωσης με αλλαγμένο το χρώμα του κεντρικού χορηγού
Ο Ελίασον και ο Ζίνι
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ και το Πάμε Στοίχημα παρουσίασαν την Πέμπτη (25/9/2025) τη νέα φανέλα της ομάδας ποδοσφαίρου, η οποία εξολοκλήρου κιτρινόμαυρη.

Στη νέα φανέλα της ΑΕΚ, το σήμα του Πάμε Στοίχημα είναι πλέον κιτρινόμαυρο και ταιριάζει απόλυτα με τα χρώματα της ομάδας.

Τη θέση του κόκκινου χρώματος πήρε το κίτρινο, όπως ακριβώς ήταν η επιθυμία των φιλάθλων της Ένωσης.

“Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, πάντα στα χρώματα της ΑΕΚ”, αναφέρει το μήνυμα της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ.

Να σημειωθεί ότι κάτι αντίστοιχο έγινε με τη φανέλα της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, όπου το κόκκινο χρώμα του κεντρικού χορηγού έδωσε τη θέση του στο πράσινο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo