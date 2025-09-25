Η νέα φανέλα της ΑΕΚ με τον χορηγό κιτρινόμαυρο

Η ΑΕΚ και το Πάμε Στοίχημα παρουσίασαν την Πέμπτη (25/9/2025) τη νέα φανέλα της ομάδας ποδοσφαίρου, η οποία εξολοκλήρου κιτρινόμαυρη.

Στη νέα φανέλα της ΑΕΚ, το σήμα του Πάμε Στοίχημα είναι πλέον κιτρινόμαυρο και ταιριάζει απόλυτα με τα χρώματα της ομάδας.

Τη θέση του κόκκινου χρώματος πήρε το κίτρινο, όπως ακριβώς ήταν η επιθυμία των φιλάθλων της Ένωσης.

“Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, πάντα στα χρώματα της ΑΕΚ”, αναφέρει το μήνυμα της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ.

Να σημειωθεί ότι κάτι αντίστοιχο έγινε με τη φανέλα της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, όπου το κόκκινο χρώμα του κεντρικού χορηγού έδωσε τη θέση του στο πράσινο.