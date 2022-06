Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη κέρδισε την άνοδό της στην Premier League και ετοιμάζεται να “χτίσει” ένα δυνατό ρόστερ για να αντεπεξέλθει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times λοιπόν, ο μάνατζερ της ομάδας, Στιβ Κούπερ, θα έχει στη διάθεσή του ένα τεράστιο μπάτζετ για μετεγγραφές, της τάξης των 75 με 100 εκατομμυρίων λιρών.

Φυσικά τα χρήματα αυτά ισοδυναμούν με… μία μετεγγραφή των ομάδων του Μάντσεστερ ή της Τσέλσι, αλλά είναι ταυτόχρονα και ικανοποιητικό για να φτιάξει η Νότιγχαμ Φόρεστ μία ανταγωνιστική ομάδα στην Premier League.

